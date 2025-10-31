رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: صبرنا بدأ ينفد إزاء ممارسات حزب الله في لبنان

حذّر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، من أنّ صبر إسرائيل بدأ ينفد إزاء ممارسات حزب الله في لبنان، مشدّدًا على أنّ جيشه “لن يتسامح مع أي انتهاك يعرض أمن إسرائيل للخطر في أي ساحة”.

ونقلت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية عن زامير قوله: “نعمل في جميع الساحات بجاهزية عالية، وفي بعض الساحات سنعمل مجددًا بقوة أكبر مما عرفناه خلال العامين الماضيين”، في إشارة إلى احتمال تصعيد عسكري جديد.

واعتبرت الصحيفة أنّ تصريحات زامير تحمل رسالة مباشرة إلى عدة جهات في الشرق الأوسط، من بينها غزة وبيروت وطهران وأنقرة، في ظل ازدياد التوتر الإقليمي وتبادل التحذيرات بين الأطراف.

في السياق نفسه، أفاد موقع “JDN” الإسرائيلي بأنّ أجهزة استخبارات إسرائيلية وإقليمية أطلعت الإدارة الأميركية على تقارير تؤكد أنّ “حزب الله يواصل إعادة بناء ترسانته العسكرية”، مشيرًا إلى أنّ إسرائيل نفذت أكثر من 1000 هجوم منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع الحكومة اللبنانية.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنّه “إذا استمرت بيروت في التردد، فقد تتصرف إسرائيل من جانب واحد”، في إشارة إلى احتمال شنّ عملية عسكرية جديدة ضد مواقع الحزب في لبنان.

وبحسب التقرير، فإنّ الحزب يعيد تجهيز نفسه بالصواريخ والقذائف المضادة للدروع والمدفعية، وسط مراقبة استخباراتية دقيقة من جانب تل أبيب.

وكانت القناة قد كشفت عن اجتماع أمني طارئ في تل أبيب، ترأسه وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وضمّ كبار القادة العسكريين والأمنيين، لبحث “آليات التعامل مع حزب الله” في ظل التصعيد المتزايد في القطاع الشمالي.

ووفق القناة، يأتي هذا الاجتماع “في وقت تقترب فيه إسرائيل من نقطة الحسم بشأن الخطوات المقبلة، في ضوء ما تعتبره انتهاكات متكررة من جانب حزب الله”.