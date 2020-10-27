رئيس اتحاد الفلاحين.. لاعتماد آلية لمراقبة التجار

أشار الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين في بيان، الى أن “رئيس الاتحاد محمد الفرو استبشر خيرا بأن وزارة الزراعة عملت مع الحكومة لتأمين الدعم لاستيراد المواد الزراعية التي تدخل في كلفة الإنتاج، مثل البذور والأسمدة والأعلاف وغيرها، لتخفيف أعباء التكلفة عن المزارعين، والتي أصبحت مرتفعة جدا بسبب الأزمة المالية التي نعيشها، وبسبب ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية”.

وأسف أن “دعم هذه المستلزمات أوكل استيرادها إلى تجار لا يعرفون إلا كيف يجنون أرباحا طائلة، حتى وصل الأمر أن بعضهم يخفي على المزارعين هذا الدعم، مما اضطر المزارع لشراء مستلزماته بأسعار غير مدعومة ومرتفعة، بينما المواد المدعومة تباع بأسعار السوق السائدة، وبذلك يجني هؤلاء أرباحا كبيرة على حساب المزارعين. لذا، نقول لك يا معالي وزير الزراعة المثل: “يوكل الذئب بالنعاج”. ونتمنى أن تعتمد آلية تراقب التجار الذين يحصلون على المواد المدعومة كي تباع فعلا إلى المزارعين وبخاصة الصغار منهم والمتوسطين”.