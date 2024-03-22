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رئيس "اتحاد المودعين في المصارف اللبنانية" يطالب بحلول للأزمة

منذ 40 دقيقة
آخر تحديث: 22 - مارس - 2024 7:58 مساءً
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وجّه رئيس “اتحاد المودعين في المصارف اللبنانية” المحامي حنا البيطار، كتاباً مفتوحاُ إلى النائبين ابراهيم كنعان وجورج عدوان، تعقيباً على مداخلتهما في نقابة المحامين أمس، مطالبا إياهما بـ”حلول لأخطر أزمة وطنية ذات بعد كياني وجودي، هي أزمة المودعين”.

وسألهما في كتابه: “ماذا فعل مجلس النواب؟ ماذا فعلت لجنتا العدل والمال على مدى سنوات السقوط الأربع؟ هل يجوز سكوتكم على التعاميم النصبوية والهركاتات  وتذويب أموال المودعين؟”.

وأشار إلى أن “مليارات الدولارات أُخرجت من المصارف اللبنانية، نهبا وتهريباً وتبييضا، إلى المصارف الأوروبية”، لافتا إلى أن” مليارات الدولارات صرفت على الدعم المزيف قبل السنوات الأربع الأخيرة وخلالها”.

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