رئيس اتحاد النقابات السياحية: قادرون على قيادة التعافي الاقتصادي

أشار رئيس اتحاد النقابات السياحية رئيس المجلس الوطني للسياحة في لبنان بيار الأشقر في بيان، لمناسبة يوم السياحة العالمي، الى ان “العالم يحتفل اليوم بعيد السياحة العالمي على وقع التقدم الكبير الذي تحققه السياحة في العديد من الدول، والذي جعلها تتخطى بأهميتها قطاع النفط والزراعة والصناعة وقطاعات خدماتية أخرى.”

وإذ اعتبر الأشقر ان “التطوّر الحاصل في هذا الميدان الكبير والواسع جعل السياحة قاطرة أساسية لاقتصادات دول العالم أجمع”، قال: “من هنا فإن الدول النفطية تسعى اليوم بقوة لتتحول الى بلدان سياحية، انطلاقاً من كون النشاط السياحي مستدام وقابل للنمو والتطوّر، بينما النفط قد ينضب في يوم من الأيام”.

وأضاف الأشقر: “في لبنان وفي العام الماضي وهذا العام، قد أثبت القطاع السياحي بمختلف مؤسساته، قدرة فائقة على لعب دور كبير في تقوية ركائز الاقتصاد الوطني وتحريك العجلة الاقتصادية ودعم القطاعات والعائلات اللبنانية، وكذلك وبشكل أساسي تثبيت سعر صرف الدولار مقابل الليرة وإدخال إيرادات كافية للخزينة”.

وناشد الأشقر جميع المسؤولين قائلا: “في يوم السياحة العالمي، أناشدكم لوقفة ضمير كي تسرعوا بانتخاب رئيس للجمهورية الذي يشكل مدخلاً لانتظام الحياة السياسية ووضع البلد على طريق التعافي. ونحن كقطاع سياحي كفيلون، بما لدينا من طاقات وإمكانات هائلة في لبنان والتي ظهرت بشكل جلي خلال موسم الصيف، بقيادة عملية التعافي الاقتصادي بأسرع مما متوقع بكثير”.