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رئيس ادارة المناقصات يدّعي على سيزار ابي خليل

منذ 46 دقيقة
آخر تحديث: 26 - مارس - 2021 5:52 مساءً
جان العلية

جان العلية

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ادعى رئيس ادارة المناقصات في التفتيش المركزي جان العلية على الوزير السابق للطاقة سيزار ابي خليل بتهمة القدح والذم واتهام المدّعي بتزوير مستندات، وفي تغريدة له عبر تويتر قال “إدارة المناقصات بعد استكمال الإجراءات الإدارية؛ وبانتظار قيام المعنيين بموجباتهم الدستورية والقانونية، حفاظا على كرامة المؤسسات الرقابية؛ بدأت اليوم الإجراءات القضائية دفاعًا عن الحقوق؛ حقوق الإدارة اللبنانية والعاملين في الخدمة العامة”.

 

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