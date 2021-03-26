رئيس ادارة المناقصات يدّعي على سيزار ابي خليل

ادعى رئيس ادارة المناقصات في التفتيش المركزي جان العلية على الوزير السابق للطاقة سيزار ابي خليل بتهمة القدح والذم واتهام المدّعي بتزوير مستندات، وفي تغريدة له عبر تويتر قال “إدارة المناقصات بعد استكمال الإجراءات الإدارية؛ وبانتظار قيام المعنيين بموجباتهم الدستورية والقانونية، حفاظا على كرامة المؤسسات الرقابية؛ بدأت اليوم الإجراءات القضائية دفاعًا عن الحقوق؛ حقوق الإدارة اللبنانية والعاملين في الخدمة العامة”.

إدارة المناقصات

بعد استكمال الإجراءات الإدارية؛ وبانتظار قيام المعنيين بموجباتهم الدستورية والقانونية، حفاظا على كرامة المؤسسات الرقابية؛ بدأت اليوم الإجراءات القضائية دفاعًا عن الحقوق؛ حقوق الإدارة اللبنانية والعاملين في الخدمة العامة. #جان_العلية pic.twitter.com/rrbzbimlf8 — Dr. Jean Elellieh د. جان العلية (@elellieh) March 26, 2021