رئيس الأركان الإسرائيلي من جنوب لبنان: لن نسمح بعودة التهديدات لتنمو من جديد

خلال جولة ميدانية في جنوب لبنان، أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أن الجيش “لن يعود إلى الوراء” في الإجراءات التي اتخذها على الحدود الشمالية، مشددًا على أنه “لن يسمح بعودة التهديدات لتنمو من جديد”.

وأوضح أن الجيش “غيّر الواقع الأمني في الشمال” عبر عملياته وإجراءاته الميدانية، مؤكدًا أن هذه التغييرات مستمرة وأن المؤسسة العسكرية مصممة على الحفاظ على الوضع الجديد ومنع أي تهديد من التصاعد مجددًا.

كما أضاف زامير: “قضينا على 240 عنصرا من حزب الله ونفذنا 600 غارة جوية منذ وقف إطلاق النار.”

وقال: “صدقنا صباح اليوم على خطط احتلال غزة، ونحن الآن في لبنان ونعمل كذلك في سوريا واليمن والضفة الغربية”، في إشارة إلى اتساع نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية على عدة جبهات.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024،.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين “حزب الله” وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة.

وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.