رئيس الأركان البريطاني لقائد الجيش: دعمنا مستمر للمؤسسة العسكرية

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في اليرزة رئيس أركان الدفاع البريطاني الأدميرال Sir Tony Radakin الذي استهل زيارته بوضع إكليل من الزهر على النصب التذكاري في باحة وزارة الدفاع الوطني.

كما أكد خلال لقائه العماد عون أهمية دور المؤسسة العسكرية في حفظ أمن لبنان واستقراره خلال هذه المرحلة الاستثنائية، لافتًا إلى استمرار دعم بلاده لها.

في المقابل، أعرب قائد الجيش عن تقديره للدعم البريطاني المتواصل، مشددًا على مواصلة التعاون بين الجيشين اللبناني والبريطاني.

كما استقبل العماد عون في مكتبه رئيس مجلس إدارة شبكة الميادين غسان بن جدّو مع وفد مرافق.

وشكر الوفد قائد الجيش على تقديمه التعازي باستشهاد الإعلاميَّين فرح عمر وربيع معماري نتيجة استهدافهما من قبل العدو الإسرائيلي، أثناء قيامهما بواجبهما الإعلامي في المناطق الحدودية الجنوبية.