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رئيس الأركان الاسرائيلي يصدق على خطط عسكرية في مقر قيادة المنطقة الشمالية

منذ 12 دقيقة
آخر تحديث: 1 - أبريل - 2024 9:48 مساءً
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أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، اليوم الاثنين، مصادقته على خطط عسكرية للجبهة مع لبنان، وذلك في ضوء التطورات الجارية في المنطقة.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري: “إن رئيس الأركان عقد اليوم الاثنين، جلسة للمصادقة على خطط عسكرية في مقر قيادة المنطقة الشمالية بحضور قائد المنطقة الشمالية أوري غوردين وأعضاء منتدى هيئة الأركان العامة”.

وأضاف: “صادق رئيس الأركان خلال الجلسة على خطط للمراحل اللاحقة من القتال وأجرى تقييماً للوضع”.

وفي هذا السياق، فقد كشف موقع كالكاليست الإسرائيلي عن قيام السلطات الإسرائيلية برفع مخزونها الطارئ من المقطرات والمواد الأولية الأساسية للأغذية والأعلاف والمعدات الطبية إلى حد غير مسبوق؛ استعداداً لحرب شاملة مع حزب الله.

ووفقاً لما جاء في تقرير الموقع الإسرائيلي، فقد زادت إسرائيل⁩ خلال الأشهر القليلة الماضية مخزونها الطارئ باستثمار يقارب 2 مليار شيكل، استعداداً لحرب شاملة مع ⁧ حزب⁩ الله.

وأشار التقرير إلى أن زيادة حجم المخزونات سيكون ضرورياً لضمان الاستمرارية الوظيفية للاقتصاد خلال حرب شاملة ستتميز بإطلاق واسع النطاق للصواريخ والقذائف على إسرائيل، بأعداد أكبر من تلك التي كانت في الأيام الأولى للحرب في ⁧ غزة⁩.

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