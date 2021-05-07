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رئيس التجمع الطبي طالب بتأجيل انتخابات نقابة الاطباء لهذه الاسباب..

7 - مايو - 2021
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طالب رئيس “التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني” البرفسور رائف رضا، في بيان، المجلس الأعلى للدفاع ووزير الصحة العامة بـ”تأجيل انتخابات نقابه الاطباء في بيروت التي ستجرى في 23 ايار لعدم وجود مناعة مجتمعية، بحيت إن نسبه الملقحين من الأطباء من كورونا لا تكفي لتكوين مناعة، اضافة الى ان التجمعات الانتخابية تزيد نسبه انتقال الكورونا ولا تحمي من انتقال العدوى حتى لدى الملقحين، فما بال غير الملقحين”.

ورأى ان “حرمان الحق الديموقراطي في الاقتراع يشكل طعنا في نتائج الانتخابات في حال حصولها في التاريخ المحدد”.

وأضاف: “من حسن إجراء الانتخابات، ونظرا الى الظروف الصحية والواقع الصحي والوباء السائد في البلاد، ولعدم حرمان أحد حقه الديموقراطي، يكون التأجيل لفتره وجيزه هو الحل، والا فمصيرها الطعن الذي يتحضر له تجمعنا في حال أجريت في موعدها”.

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