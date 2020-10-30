استمع لاذاعتنا

رئيس التفتيش المركزي: الربط المعلوماتي في الإدارات مهم لتطويق الفساد واستئصاله

منذ 57 دقيقة
التفتيش المركزي

التفتيش المركزي

A A A
طباعة المقال

عقد إجتماع في التفتيش المركزي، “تفعيلا لاستراتيجية التواصل والتنسيق مع مختلف الوزارات والادارات وتحسينا للأداء الإداري العام”، عبر المنصة الالكترونية Impact، شارك فيه وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر ومدراء مؤسسات العامة للكهرباء والمياه والمفتشون العامين.

وأكد رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية “أهمية الربط المعلوماتي في الإدارات لتطويق الفساد واستئصاله، احقاقا للحق عبر محاسبة مدققة”، مستشهدا بالدور “الوطني الذي تقوم به البلديات انطلاقا من دورها المحلي بشراكتها التفاعلية وتعاونها مع التفتيش المركزي عبر المنصة”، مشيرا الى “ان دور مؤسسات الدولة واداراتها يبقى الاساس في رسم مستقبل البلاد، ما يحتم علينا مسؤولية رفع أدائها لتنال ثقة وتقدير الجميع داخليا وخارجيا”.

وبعد عرض مفصل لمختلف البرامج الرقمية والاستمارات التحليلية الموجودة على المنصة، ابدى الوزير استعداده “لاشراك جميع التطبيقات التي يتم العمل عليها في وزارة الطاقة والمياه على Impact، بهدف تفعيل الخطط المعدة لتدارك الاخطار الناجمة عن انهيار السدود في حال حدوثها والعمل مع البلديات على تحصين استثمار الاملاك النهرية والابار الارتوازية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    عداد كورونا يرتفع في عدة بلدات لبنانية
    بالفيديو.. طبيب لبناني يناشد: “أنا أختنق.. ما حدا يمزح مع الكورونا”
    الوزير حمد حسن
    بالأرقام: الوزير “حسن” قدم كشفا ماليا حول استلام وصرف وتوزيع المساعدات والتجهيزات
    محافظ بعلبك بشير خضر
    “خضر” قرر إقفال المحال والمؤسسات في بعلبك بعد الخامسة مساء اعتبارا من الغد ولغاية أسبوع

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    كورونا
    نتائج مخيفة … هذا ما ظهر في أجسام المتعافين من كورونا!
    معركة شرسة يخوضها العالم ضد كورونا
    كورونا
    الكشف عن عارض مشترك لـ80% من مصابي كورونا
    عناصر ينتمون لحزب الله
    بالأسماء: شركات وأشخاصٌ جُدد يتبعون لحزب الله !!!