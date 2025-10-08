رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم يزور أبيدجان لتعزيز روابط الجالية اللبنانية

زار رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم عباس فواز، برفقة وفد مرافق، أبيدجان حيث التقى رئيس فرع المدينة حيدر سلمان وأعضاء الهيئة الإدارية، في مقر الفرع.

واطلع فواز خلال الجولة على إنجازات المكتب منذ تأسيسه قبل أكثر من عام، والتي جاءت ثمرة تعاون بين الجالية اللبنانية والجامعة اللبنانية الثقافية، بدعم الدولة اللبنانية وتشجيع الدولة العاجية.

رافقه في الزيارة عضو الهيئة الإدارية الدكتور فرانسوا علم ورئيس فرع أبيدجان حيدر سلمان، حيث تبادل المجتمعون كلمات الترحيب والإشادة بالزيارة ونتائجها الإيجابية على الصعيدين الوطني والاغترابي، مؤكدين أهمية تعزيز العلاقات بين الجالية اللبنانية وساحل العاج.

في المساء، زار الوفد سفيرة لبنان في ساحل العاج ماجدة كركي، حيث ناقشوا شؤون الجالية اللبنانية والأوضاع الاغترابية، مؤكّدين دعم السفارة لكل مبادرة تصب في مصلحة الجالية وتعزز علاقتها بالدولة المضيفة.

وختمت الزيارة بمأدبة عشاء أقامتها السفيرة كركي على شرف الوفد الزائر، بحضور فعاليات وشخصيات اغترابية بارزة في ساحل العاج.