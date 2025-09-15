الأثنين 23 ربيع الأول 1447 ﻫ - 15 سبتمبر 2025 |
رئيس الجمهورية التقى العاهل الأردني والرئيسين السوري والإيراني

منذ ساعتين
الرئيس جوزاف عون يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع على هامش القمة العربية الإسلامية في قطر

التقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، على هامش أعمال القمة العربية – الإسلامية في قطر، حيث أعرب عن شكره لـ”الدعم الذي تقدمه الأردن إلى لبنان في المحافل الإقليمية والدولية، والمساعدات التي توفرها للجيش اللبناني”.

كما التقى الرئيس عون الرئيس السوري أحمد الشرع على هامش أعمال القمة.

وكذلك، أكد الرئيس عون للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، “حرص لبنان على إقامة علاقات متينة مع إيران تقوم على أسس الاحترام المتبادل والصراحة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين”.

وشدد الرئيس الإيراني على “التزام بلاده مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى”.

