رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون: جنوب لبنان يتعرض من جديد للعدوان الإسرائيلي بلا مبرر

اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنّ جنوب لبنان وقع مرة أخرى تحت النار الإسرائيلية السافرة على منشآت مدنية “بلا حجة ولا ذريعة”، مؤكدًا خطورة العدوان الذي جاء بعد اتفاق وقف الحرب في غزة وموافقة الفلسطينيين على آلية احتواء السلاح وإخراجه من الخدمة.

وتساءل عون: “هل يُعوّض عن غزة في لبنان لضمان استدامة الاسترزاق السياسي بالنار والقتل؟”، مشددًا على وجوب اعتماد لبنان نموذج هدنة غزة بعد تأييد جميع الأطراف لها، وأضاف: “مسؤوليتنا عن شعب لبنان وأرضه تفرض علينا مواجهة هذه التحديات، لا الاكتفاء بالتنديد”.