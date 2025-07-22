الثلاثاء 27 محرم 1447 ﻫ - 22 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيس الجمهورية: تطبيق حصرية السلاح لا رجوع عنه

منذ 13 دقيقة
رئيس الجمهورية جوزاف عون

رئيس الجمهورية جوزاف عون

A A A
طباعة المقال

أكّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنّ “تطبيق حصرية السلاح لا رجوع عنه ويتمّ بروية”.

وقال: “صفحة الماضي طويت والمعابر الحدودية باتت ممسوكة أمنياً والإصلاحات جارية في مختلف المجالات”.

وأشار عون إلى أنّ “إسرائيل لا تستجيب للدعوات الدولية للتقيد بوقف الأعمال العدائية”.

من زاوية آخرى أكّد عون أنّ “قرارنا بإنقاذ الدولة نهائي ولا عودة عنه”.

وقال أمام وفد من رؤساء تحرير الصحف البحرينية: “لبنان ينتظركم”.

كما وثمّن الرئيس عون “الدور البناء الذي تقوم به البحرين في تعزيز الاستقرار والتنمية في منطقتنا العربية”.

وقال، من البحرين: “يسعدني أن ألبي دعوة أخي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في زيارة إلى مملكة البحرين الشقيقة، تأكيداً على عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع بلدينا”، مضيفاً: “الزيارة تمثل فرصة ثمينة لتعزيز أواصر التعاون بين لبنان والبحرين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية”.

وتابع: “أتطلع إلى لقاءات مثمرة مع جلالة الملك وكبار المسؤولين البحرينيين، لبحث سبل تطوير التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية”، مشيراً إلى أنّ “لبنان يعتز بعلاقاته المتجذرة مع مملكة البحرين، ويقدّر عالياً مواقفها الداعمة له في مختلف المحافل الدولية والإقليمية”.

ولفت عون إلى أنّ “هذه الزيارة ستُسهم في فتح آفاق جديدة للشراكة الاستراتيجية بين لبنان والبحرين، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية”، مضيفاً: “نعمل معاً بما يخدم مصالح شعبينا الشقيقين، ويُعزز من مكانة بلدينا في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة”.

وجدد عون شكره “لجلالة الملك وللشعب البحريني الكريم على الاستقبال الحار”، وقال: “أتطلع إلى زيارة ناجحة تعكس عمق الأخوّة العربية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الرئيس عون إلى جانب وفد من رؤساء تحرير الصحف البحرينية
    الرئيس عون: قرارنا بإنقاذ الدولة نهائي!
    وزير الصحة العامة ​ركان ناصر الدين
    الوزير ناصر الدين افتتح عيادات نقالة لـ"فرسان مالطا".. إليكم التفاصيل
    سلسلة غارات على تبنين وبنت جبيل وعيناتا وبرج قلاويه والسلطانية- أرشيفية
    بالفيديو.. غارة على سيارة في تبنين جنوب لبنان

    الأكثر قراءة

    محطة محروقات - تعبيرية
    خسائر محطات المحروقات في لبنان تتخطى المليون دولار!
    المبعوث الأمريكي توم باراك
    الإطلالة الثالثة لباراك.. هل ستكون الأخيرة قبل الطوفان المتوقع؟
    رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والمبعوث الاميركي السفير توماس باراك
    لبنان يتأهب.. محادثاتٌ مصيريّة وأسبوعٌ حرج