رئيس الجمهورية تناول مع الكاظمي الأوضاع الاقليمية والتطورات وابرق الى نظيره البرتغالي معزيا بحادثة الترام في لشبونة

إستقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي وأجرى معه جولة افق تناولت الأوضاع الإقليمية والتطورات الراهنة في المنطقة.

برقية تعزية

الى ذلك، أبرق الرئيس عون الى نظيره البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، معزيا بضحايا حادثة الترام التي وقعت في العاصمة البرتغالية لشبونة، وجاء في البرقية: “تلقينا في لبنان، ببالغ الحزن والأسى نبأ الحادث المأساوي الذي وقع في العاصمة البرتغالية لشبونة، جراء حادثة الترام المؤلمة، والتي أودت بحياة عدد من الأبرياء وأدت إلى إصابة آخرين، مخلفة حزنا عميقا في قلوب من تابعوا هذه الفاجعة.

إننا، في الجمهورية اللبنانية، نقف إلى جانبكم في هذا الظرف العصيب، ونعبر عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لفخامتكم ولأسر الضحايا وللشعب البرتغالي الصديق الذي تربطنا به علاقات تاريخية قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون الإنساني والثقافي. وإن هذا الحادث الأليم لا يمس فقط الشعب البرتغالي، بل يلامس مشاعرنا نحن أيضا، لأن الألم الإنساني لا يعرف حدودا ولا تعيقه المسافات.

في ظل هذه المحنة، نؤكد تضامن لبنان الكامل مع البرتغال قيادة وشعبا، ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل ولعائلات الضحايا الصبر والسلوان، وأن تتجاوز بلادكم هذه المحنة بعزم وثبات كما عهدناها دائما”.