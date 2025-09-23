الثلاثاء 1 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 23 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيس الجمهورية يهنئ الملك السعودي باليوم الوطني ويؤكد حرص لبنان على تعزيز العلاقات الثنائية

منذ 6 دقائق
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون

A A A
طباعة المقال

ابرق رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، ملك المملكة العربية السعودية مهنئاً باليوم الوطني السعودي وجاء في البرقية:
“بمناسبة احتفال بلادكم باليوم الوطني، يسرني ان اتوجه الى جلالتكم، بأحرّ التهاني واصدق التمنيات، سائلاً الله تعالى ان يعيد هذه المناسبة عليكم وعلى الشعب السعودي الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار.
أغتنم هذه المناسبة لأعرب عن إعتزازي بروابط الاخوّة والتعاون التي تجمع بين بلدينا، وحرصي الدائم على تعزيز علاقاتنا الثنائية لما فيه خير شعبينا الشقيقين.مع فائق المودة والتقدير.”
كذلك ابرق الرئيس عون الى ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مهنئا بالعيد الوطني، متمنيا “للمملكة وللشعب السعودي العزيز دوام الامن والاستقرار والمزيد من الازدهار والتقدم.”

    المزيد من أخبار لبنان

    المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس
    لاوندس عرض الاوضاع مع رئيس منظمة مراقبة الهدنة في الأمم المتحدة
    مبنى مجلس النواب
    مطالبة نيابية بإدراج اقتراح تصويت المغتربين على جدول أعمال الهيئة العامة
    الصين ولبنان
    الصين تستأنف خدمات التأشيرة في لبنان بعد متابعة حثيثة من وزارة الخارجية

    الأكثر قراءة

    المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم باراك يتحدث بعد اجتماعه مع الرئيس جوزhف عون في القصر الرئاسي في بعبدا، لبنان، 26 أغسطس 2025. رويترز
    كلام بارّاك خطير.. هل من انفجار وشيك؟
    مجلس الوزراء، في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وبدعوة وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء
    تصاعد الضغط الدولي على لبنان.. رسالة حاسمة بشأن السلاح
    السيارة التي استهدفتها الغارة الإسرائيلية في بنت جبيل
    مجزرة في بنت جبيل.. 5 ضحايا بينهم 3 أطفال جراء غارة اسرائيلية!