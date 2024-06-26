رئيس الحكومة استقبل حسام زكي في السرايا.. ماذا على طاولة البحث؟

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي عصر اليوم الأربعاء، في السرايا الكبيرة.

وبعد الاجتماع، قال زكي: “سعدت بلقاء دولة الرئيس، في إطار الزيارات التي أقوم بها خلال هذه الجولة التي تستمر يومين في لبنان. استمعت من دولته إلى تقديراته ورؤيته للوضع وناقشت معه الأوضاع الخاصة بالحرب في الجنوب، وناقشنا المسائل الأخرى المرتبطة بالشغور الرئاسي في لبنان وبعض القضايا المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والداخلية، الحديث في شأن هذه القضايا يأتي دائما من باب الدعم الادبي والسياسي الذي توفره الجامعة العربية للبنان في هذه المرحلة، وكل المراحل الصعبة التي نواجهها”.

أضاف: “نعلم أن هناك تحديات كبيرة تواجه البلد وحالة من عدم التوافق الشعبي في شأن موضوعات عدة، وهي تعطل البلد، وندعو دائما الى التوافق والوصول الى حلول وسط”.

ودعا “جميع الأفرقاء إلى وضع مصلحة لبنان فوق أي مصالح أخرى ضيقة”، وقال: “إن شاء الله نستكمل اللقاءات مع أطراف سياسية أخرى في البلد”.