رئيس الحكومة استقبل وفدا من "الفاو".. وماذا عن دعم لبنان؟

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام نائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ماوريتسيو مارتينا، والممثل الإقليمي للمنظمة عبد الحكيم الواعر، والوفد المرافق، في حضور وزير الزراعة نزار هاني.

وجدد المسؤولون “تأكيد دعم الفاو للبنان”، مشددين على أن “التزام المنظمة يتخطى حدود الاستجابة الطارئة والفورية، ليضمن أن تسهم المساعدات العاجلة في تمهيد الطريق للتعافي وتعزيز القدرة على الصمود على المدى الطويل”.

كما عرضوا أمام سلام لـ “المشاريع التي تنفذها المنظمة في لبنان”، مؤكدين أن “القطاع الزراعي اللبناني يمتلك مقومات التحول من قطاع محلي يلبي حاجات السوق الداخلية، إلى قطاع منتج قادر على التصدير والمساهمة الفاعلة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وأن المنظمة على أتم الاستعداد لتقديم الدعم والخبرات اللازمة في هذا الإطار”.

وأشار الوفد إلى أن “جدول أعماله يتضمن زيارة سوريا أيضا”، معتبرا أن “هذا المسار يكتسب أهمية خاصة للبنان، إذ إن تعزيز الأمن الغذائي والقطاع الزراعي في سوريا سينعكس إيجابا على تعزيز فرص العودة المستدامة للاجئين السوريين إلى بلادهم”.