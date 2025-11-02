رئيس الحكومة المصرية: تم الاتفاق على زيارة مرتقبة لبيروت

عقد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي مؤتمرا صحافيا مشتركا مع رئيس الحكومة نواف سلام اثر انتهاء المحادثات بينهما.

وقال الرئيس سلام: “العلاقات اللبنانية المِصرية نتاج تاريخ طويل من التفاعل الفكريّ والإنسانيّ واليوم نلتقي مجددًا لتجديد الروح في المستقبل نحو الاستثمار في الإنسان”.

أضاف: “ناقشنا ملفات تمس جوهر حياة مواطنينا ووقعنا عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تجسد التعاون، ويقدر لبنان عاليا دور مصر في دعم الاستقرار الاقليمي، وفي الدفاع عن القضايا العربية وفي السعي لترسيخ الحلول السلمية، مصر كانت دائما الى جانب لبنان”.

من جهته، رحب رئيس مجلس الوزراء المصري بسلام، مؤكدا أن “اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر ولبنان انعقدت بعد مرور 6 سنوات من انعقاد الدورة التاسعة في بيروت، وتم التوقيع على 15 مذكرة تفاهم بين البلدين”، مشيرا الى أن هناك “توجيهات من الرئيس المصري بالحرص على دورية انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين”.

وتابع: “تم الاتفاق على زيارة مرتقبة لبيروت بصحبة عدد من الوزراء الشهر المقبل، موضحا أن حجم التبادل التجاري مليار دولار بين البلدين حتى عام 2024.”

وأكد أن هناك” توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم كافة أشكال الدعم للبنان خلال الفترة المقبلة ، ودعم كافة مشروعات إعادة الإعمار في الجنوب اللبناني”، مشددا على” دعم كل ما تقوم به الحكومة اللبنانية للحفاظ على أمن لبنان”، داعيًا الجيش الإسرائيليّ إلى “الانسحاب من النقاط الخمس”.