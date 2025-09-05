رئيس الحكومة بحث مع نقيب الأطباء في قضايا القطاع الصحي وقانون حماية الأطباء

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا قبل ظهر اليوم وفدا من المنتدى الإسلامي الوطني برئاسة جميل قاطرجي وتم خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة.

وقال قاطرجي بعد اللقاء؛” “قام وفد من المنتدى الاسلامي الوطني بزيارة دولة الرئيس سلام وعرض معه الأحوال العامة التي يمر بها لبنان والمنطقة، وأثنى على المواقف الوطنية التي صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء مع الدعم الكامل من قبلنا لجهود دولته المتميزة”.

أضاف:” ونقل الوفد لدولته الحرص على الإلتزام بتطبيق اتفاق الطائف بكامل بنوده دستوريا وميثاقيا، وتأكيد تعزيز العلاقات الأخوية المتينة مع إخواننا العرب، و اعتماد العدل في جميع مفاصل الدولة والمحافظة على التوازن والمساواة بين جميع المكونات الوطن في الحقوق والواجبات والوظائف، وضرورة الحفاظ على العيش المشترك والأمن والأمان وتقدم البلد وازدهاره”.

وأعلن ان” المنتدى على ثقة ويقين راسخ ان دولة الرئيس هو الملاذ الامن لتحقيق دولة عادلة وقوية بحكمته وموقعه للخروج من هذا الواقع المرفوض في تغييب العدالة واستبعاد الكفاءات النزيهة والوطنية”.

واستقبل الرئيس سلام وفدا من نقابة الأطباء في بيروت برئاسة النقيب البروفيسور الياس شلالا الذي قال بعد اللقاء: “زرنا كوفد من نقابة الاطباء في بيروت دولة الرئيس سلام، ونشكره على حسن اسقباله لنا.

وعرضنا له بعض الأمور النقابية المتعلقة بالقطاع الصحي وبالأطباء في لبنان وبمشاكلهم اليومية، وطلبنا منه مساعدتنا في الأمور التنظيمية مثل تأمين تغطية صحية للأطباء في الضمان الاجتماعي، و بقانون عادل يحمي مصلحة المواطن والمريض ويحافظ على الطبيب وعلى كرامته”.

وأشار الى ان “القانون هو في طور الدراسة الآن، ويتم العمل عليه في مجلس النقابة من قبل رجال القانون وبعض القضاة، وسيتم تقديمه عندما يجهز الى لجنة الصحة النيابية والى دولة الرئيس”.