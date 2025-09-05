الجمعة 13 ربيع الأول 1447 ﻫ - 5 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيس الحكومة بحث مع نقيب الأطباء في قضايا القطاع الصحي وقانون حماية الأطباء

منذ 39 دقيقة
رئيس الحكومة نواف سلام

رئيس الحكومة نواف سلام

A A A
طباعة المقال

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا قبل ظهر اليوم وفدا من المنتدى الإسلامي الوطني برئاسة جميل قاطرجي وتم خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة.
وقال قاطرجي بعد اللقاء؛” “قام وفد من المنتدى الاسلامي الوطني بزيارة دولة الرئيس سلام وعرض معه الأحوال العامة التي يمر بها لبنان والمنطقة، وأثنى على المواقف الوطنية التي صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء مع الدعم الكامل من قبلنا لجهود دولته المتميزة”.

أضاف:” ونقل الوفد لدولته الحرص على الإلتزام بتطبيق اتفاق الطائف بكامل بنوده دستوريا وميثاقيا، وتأكيد تعزيز العلاقات الأخوية المتينة مع إخواننا العرب، و اعتماد العدل في جميع مفاصل الدولة  والمحافظة على التوازن والمساواة بين جميع المكونات الوطن في الحقوق والواجبات والوظائف، وضرورة الحفاظ على العيش المشترك والأمن والأمان وتقدم البلد وازدهاره”.

وأعلن ان” المنتدى على ثقة ويقين راسخ ان دولة الرئيس هو الملاذ  الامن لتحقيق دولة عادلة وقوية بحكمته وموقعه للخروج من هذا الواقع المرفوض في تغييب  العدالة واستبعاد الكفاءات النزيهة والوطنية”.

واستقبل الرئيس سلام وفدا من نقابة الأطباء في بيروت برئاسة النقيب البروفيسور الياس شلالا الذي قال بعد اللقاء: “زرنا كوفد من نقابة الاطباء في بيروت دولة  الرئيس سلام، ونشكره على حسن اسقباله لنا.
وعرضنا له بعض الأمور النقابية المتعلقة بالقطاع الصحي وبالأطباء في لبنان وبمشاكلهم اليومية، وطلبنا منه مساعدتنا في الأمور التنظيمية مثل تأمين تغطية صحية للأطباء في الضمان الاجتماعي، و بقانون عادل يحمي مصلحة المواطن والمريض ويحافظ على الطبيب وعلى كرامته”.
وأشار الى ان “القانون هو  في طور الدراسة  الآن،  ويتم  العمل عليه في مجلس النقابة من قبل رجال القانون وبعض القضاة، وسيتم تقديمه عندما يجهز الى لجنة الصحة النيابية والى دولة الرئيس”.

    المزيد من أخبار لبنان

    أزمة المياه على طاولة اتحاد بلديات كسروان – الفتوح
    لشيخ بهاء الحريري مع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان
    الحريري بعد لقائه المفتي دريان: كانت مناسبة للتأكيد على الاعتدال ووحدة الصف
    وزير الدّولة لشؤون التّنمية الإداريّة ​فادي مكي
    مكي: متشوقون لسماع خطة الجيش.. ولكل حادث حديث

    الأكثر قراءة

    الغارات على انصارية استهدفت مجمع لتصليح وصيانة الجرافات
    فيديو.. ليل جنوب لبنان تحت النار!
    العلم اللبناني
    "نيويورك تايمز": لبنان مهدّد بحملة إسرائيلية جديدة إذا تأخر نزع سلاح حزب الله
    العلم الايراني وعلم حزب الله
    أموال إيرانيّة لـ"الحزب"... بوسائل جديدة