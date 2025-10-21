رئيس الحكومة ترأس اجتماعا بحث في التطوير الرقمي ومشروع الهوية الرقمية الموحدة

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتماعا للجنة التحول الرقمي، حضره نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري وزراء المال ياسين جابر، الصناعة جو عيسى الخوري، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، الداخلية والبلديات أحمد الحجار، الاتصالات شارل الحاج، الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، وأمين سر اللجنة سامر حدارة، إضافة الى عدد من المعنيين.

وخلال الاجتماع، تم البحث في التطوير الرقمي ومشروع الهوية الرقمية الموحدة.

