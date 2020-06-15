رئيس الحكومة حسان دياب: لا يجوز أن تظل إدارة الدولة في الوضع الذي تعيشه

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أعلن رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، في كلمة عقب اجتماعه بالهيئات الرقابية، اليوم الإثنين، بدء المعركة على الفساد.

وأوضح دياب، أن “السلطة التنفيذية يراقبها الشعب من خلال مجلس النواب”، مشيراً إلى أن “مستوى الإدارة العامة مرتبط بأداء الهيئات الرقابية كما أن الرشوة والفساد والفوضى عنوانين أنتم معنيون بملاحقتها”.

واعتبر أنه “لا يجوز أن تظل إدارة الدولة في الوضع الذي تعيشه”، مؤكداً أن “الفساد سبب بوصول البلد إلى حالة انهيار كما أن منظومة الفساد باتت أقوى من الدولة نفسها ونحن أمام واقع فساد مستشر في البلد وهذا واقع مولم جداً”.

وقال دياب، إننا “متهمون بأننا لم ننجز شيئاً فعلياً واليوم أعلن بدء المعركة على الفساد”، مضيفاً “سيحاول الفاسدون حماية أنفسهم ولكن هذا لن يثنينا عن متابعة معركتنا ونسعى لاستعادة اللبنانيين ثقتهم بدولتهم”.

وتابع، “بكل جرأة وفخر أقول إن الحكومة تعمل لدى اللبنانيين وليس العكس صحيحا، المطلوب من الهيئات الرقابية تحريك الملفات التي لديها بأسرع وقت ممكن وأنا إلى جانبكم”.