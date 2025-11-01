رئيس الحكومة سلام يصل إلى القاهرة

وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام إلى جمهورية مصر العربية، يرافقه وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، ومستشارة رئيس مجلس الوزراء السفيرة كلود الحجل، حيث كان في استقباله في مطار القاهرة الدولي رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.

ويشارك الرئيس سلام مساء السبت في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير في القاهرة، كما سيترأس الوفد اللبناني في اجتماعات الدورة العاشرة للجنة العليا اللبنانية – المصرية المشتركة التي تُعقد يوم الأحد، والتي من المقرر أن يتم خلالها توقيع أكثر من خمس عشرة اتفاقية ومذكرة تفاهم منبثقة عن عمل اللجنة، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.