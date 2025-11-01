السبت 10 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 1 نوفمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيس الحكومة سلام يصل إلى القاهرة

منذ ساعتين
رئيس الحكومة نواف سلام

رئيس الحكومة نواف سلام

A A A
طباعة المقال

وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام إلى جمهورية مصر العربية، يرافقه وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، ومستشارة رئيس مجلس الوزراء السفيرة كلود الحجل، حيث كان في استقباله في مطار القاهرة الدولي رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.

ويشارك الرئيس سلام مساء السبت في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير في القاهرة، كما سيترأس الوفد اللبناني في اجتماعات الدورة العاشرة للجنة العليا اللبنانية – المصرية المشتركة التي تُعقد يوم الأحد، والتي من المقرر أن يتم خلالها توقيع أكثر من خمس عشرة اتفاقية ومذكرة تفاهم منبثقة عن عمل اللجنة، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

المجلس العام للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين
الاتحاد الوطني لنقابات العمال يدين العدوان على الجنوب ويطالب بإصلاحات اقتصادية واجتماعية عاجلة
النائب وائل أبو فاعور
أبو فاعور يجتمع بمديري الجامعات والمدارس في راشيا تحضيراً لليوم الطالبي بعيد الاستقلال
رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع
جعجع: حل التنظيمات العسكرية غير الشرعية هو المعيار الحقيقي.. وكل النقاش حول "الميكانيزم" ثانوي

الأكثر قراءة

الولايات المتحدة - لبنان
واشنطن: لبنان أضاع الفرصة ونستعدّ للأسوأ!
جنود إسرائيليون بالقرب من الحدود مع لبنان
خطة إسرائيل خطيرة في جنوب لبنان.. ومشاريع اقتصادية ضخمة لاستقطاب أبناء القرى الحدودية!
الأمير أندرو . رويترز
الملك تشارلز يجرد شقيقه آندرو من ألقابه ومن منزله