رئيس الحكومة: كل ما يقال عن تفريط بحقوق المودعين هدفه اثارة البلبلة

أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي” أن من اولويات الحكومة في المعالجة الاقتصادية هي الحفاظ على حقوق المودعين وليس التفريط بها”.

وقال خلال اجتماعه مع اليوم “ان خطة التعافي تعطي الاولوية للحفاظ على حقوق الناس واعادة تفعيل مختلف القطاعات الانتاجية وايضا المحافظة على القطاع المصرفي الذي يشكل عنصرا اساسيا في التعافي الاقتصادي”.

وقال رئيس الحكومة” ان كل ما يقال عن تفريط بحقوق المودعين وضرب القطاع المصرفي هدفه اثارة البلبلة وتوتير الاجواء”.

من جهته أكد المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان أن أموال المودعين من المقدّسات التي يجب على كل من يتعاطى بملف قانون الـــ “Capital Control” وخطّة التعافي الاقتصادي احترامها ، ويؤكّد بأن المس بأموال المودعين هو من المحرّمات ، ومجلس الاتحاد سينضمّ إلى كل تحرّكٍ يدعو إلى مواجهة من يحاول تطيير أموالهم، كما يسأل من أجاز للمعنيين بمعالجة الازمة تصنيف المودعين بالنظر إلى حجم ودائعهم التي هي ملكيةٌ خاصةٌ مُصانةٌ بدستورنا.