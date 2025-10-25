السبت 3 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 25 أكتوبر 2025 |
رئيس الحكومة نواف سلام يزور دير مار أنطونيوس الكبير في روما بعد لقائه البابا لاوون الرابع عشر

منذ ساعتين
رئيس الحكومة القاضي نواف سلام

رئيس الحكومة القاضي نواف سلام

زار رئيس الحكومة اللبنانية القاضي نواف سلام دير مار أنطونيوس الكبير للرهبانية المارونية المريمية في روما، بعد لقائه الحبر الأعظم البابا لاوون الرابع عشر، حيث استقبله الرئيس العام للأباتي إدمون رزق والأب المدبر سمير غصوب ورئيس الدير ووكيل الرهبانية لدى الكرسي الرسولي الأب جوزيف زغيب، إضافة إلى جمهور من الآباء والإخوة. وقد رافق سلام خلال الزيارة كل من السفير اللبناني لدى الفاتيكان فادي عساف والسفيرة اللبنانية لدى الدولة الإيطالية كارلا جزار.

وشملت الزيارة جولة في مكتبة الدير التاريخية، حيث اطلع رئيس الحكومة على مخطوطات ومطبوعات وقيم بابوية ثم أقام رئيس الدير مأدبة على شرفه والوفد المرافق.

وألقى الأباتي رزق كلمة ترحيبية قال فيها: “أهلًا وسهلًا بكم في البيت الأول لكل لبناني، ولا لكل شرقي في العاصمة الخالدة روما. وصلاتنا لعقيلتكم الكريمة لتعافيها العاجل. زيارتكم اليوم إلى الكرسي الرسولي تؤكد أن لبنان يعيش بجناحيه الإسلامي والمسيحي، وأنكم تجسدون الفكر المنوّر والإرادة الفولاذية، وأنتم قادرون على قيادة لبنان نحو الاعتدال والسلام.”

وأكد الأباتي رزق دعم الرهبانية للصالح الوطني، قائلاً: “الصلاة والدعاء من أجل قيادتكم لقيادة سفينة لبنان رغم التحديات الكبيرة، حتى نصل إلى بر الأمان والسلام المنشود لكل لبناني في الوطن والانتشار.”

