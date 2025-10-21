الثلاثاء 29 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 21 أكتوبر 2025 |
رئيس الحكومة نواف سلام يلتقي البطريرك يوسف العبسي.. تعزيز الحوار والمشاركة الوطنية في لبنان

منذ ساعتين
رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام

زار رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، يوسف العبسي، في المقر البطريركي في الربوة، بحضور راعي أبرشية بيروت المطران جورج بقعوني، رئيس الديوان البطريركي الأب رامي واكيم، الدكتور طلال المقدسي، ورئيس تحرير جريدة اللواء الأستاذ صلاح سلام.

وخلال اللقاء، تم استعراض الأوضاع العامة في لبنان وآلية عمل مجلس الوزراء لتحقيق أفضل النتائج لمستقبل البلاد، إضافة إلى مناقشة مسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية.

وأعرب البطريرك العبسي عن شكره للرئيس سلام وتقديره للجهود المبذولة لوقف النزف الدموي والاقتصادي في لبنان، مشدّدًا على أهمية انتهاج سياسة المحبة والمشاركة في القرارات الوطنية. وأضاف: “نرى ضرورة في تغيير الذهنية وتعميم سياسات التفاهم والحوار والمشاركة في ظل التشنجات المتصاعدة”.

وشدّد اللقاء على أهمية تعزيز التفاهم الوطني والعمل المشترك لتجاوز الأزمات الراهنة وبناء مستقبل أفضل للبنان.

