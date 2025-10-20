الأثنين 28 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 20 أكتوبر 2025 |
رئيس الحكومة نواف سلام يلتقي وفد جمعية مديري المعلوماتية ويدعم مؤتمرها القادم

منذ ساعتين
رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اليوم في السرايا وفد جمعية مديري المعلوماتية في لبنان (CIO) برئاسة بيار عيد.

وخلال اللقاء، أوضح عيد أن الوفد طلب من رئيس الحكومة رعاية مؤتمر الجمعية المزمع عقده في 15 تشرين الثاني المقبل، والذي سيقام في مركز التدريب والمؤتمرات التابع لشركة طيران الشرق الأوسط “الميدل إيست”.

وأكد الوفد أن رعاية رئيس الحكومة ستساهم في تعزيز أهمية المؤتمر ودوره في تطوير قطاع المعلوماتية في لبنان، كما ستسلط الضوء على التحديات والفرص أمام الشركات والمؤسسات في هذا المجال الحيوي.

  • الوكالة الوطنية للإعلام

