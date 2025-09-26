الجمعة 4 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 26 سبتمبر 2025 |
رئيس الحكومة نواف سلام يلغي جميع مواعيده اليوم في السرايا الحكومية

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 26 - سبتمبر - 2025 8:36 صباحًا
رئيس الحكومة نواف سلام

رئيس الحكومة نواف سلام

الشرق الأوسط
كتبت صحيفة “الشرق الأوسط” أن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام ألغى مواعيده المقررة ليوم الجمعة في السراي الحكومي، لينصرف لمتابعة التطورات الأخيرة بعد أن أصرّ «حزب الله» على إضاءة صخرة الروشة في مياه بيروت بصور أمينيه العامين السابقين، حسن نصر الله وهاشم صفي الدين.

وشارك آلاف من مناصري الحزب في تجمّع أمام الصخرة لإحياء الذكرى السنوية الأولى لمقتل نصر الله بغارات إسرائيلية.

وعلى الفور، طلب سلام من وزراء الداخلية والعدل والدفاع اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق منظمي فعالية الروشة لمخالفتهم شروط الموافقة التي منحها محافظ بيروت، والتي نصّت بوضوح على عدم إضاءة صخرة الروشة بأي شكل من الأشكال، سواء من البر أو البحر أو الجو، وعدم بث أي صور ضوئية عليها.

وأشار سلام في تصريح له إلى أن «ما حصل في الروشة يشكل مخالفة صريحة لمضمون الموافقة، ويعدّ انقلاباً على الالتزامات الصريحة للجهة المنظمة وداعميها، مما ينعكس سلباً على مصداقيتها في التعاطي مع الدولة ومؤسساتها».

وأكد أن «هذا التصرف المستنكر لن يثنينا عن مواصلة إعادة بناء دولة القانون والمؤسسات، بل يزيدنا إصراراً على الوفاء بهذا الواجب الوطني».

