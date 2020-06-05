رئيس الرابطة الثقافية في طرابلس طالب وزير الاتصالات بالايعاز بوصل الخطوط الثابتة المقطوعة

رامز فزي
رامز فزي

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اعتبر رئيس الرابطة الثقافية في طرابلس رامز الفري ان “ما قامت به وزارة الاتصالات بقطع الخطوط الثابتة عن المشتركين المتأخرين بالدفع هو اجراء مرفوض ومستهجن وخصوصا في ظل الضائقة الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها المواطن”.

وطالب وزير الاتصالات طلال الحواط بـ”الايعاز الى من يلزم بإعادة وصل الخطوط المقطوعة فورا ومن دون أي كلفة اضافية.
ونطالبه بتقديم اقتراح الى مجلس الوزراء في اول جلسة يطالب فيه بإلغاء فواتير الهاتف والانترنت المستحقة على المواطنين عن اشهر: شباط، آذار، نيسان، ايار وحزيران دعما للمواطن اللبناني الصابر والصامد، وكفى ضغوطا على الشعب”.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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