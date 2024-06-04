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رئيس الصندوق اليهودي: الأضرار الناجمة عن الحرائق في الشمال كبيرة

منذ 41 دقيقة
أضرار الحرائق بالشمال

أضرار الحرائق بالشمال

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قال رئيس “الصندوق اليهودي القومي” الثلاثاء إن الأضرار الناجمة عن الحرائق في الشمال هذه الأيام تفوق الأضرار التي خلفتها حرائق حرب لبنان الثانية بمرتين.

وصرح رئيس “الصندوق اليهودي القومي” بأن الحرائق أتت على نحو 14 ألف دونم في مناطق الشمال.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن رئيس الصندوق اليهودي القومي أن 90% من غابة جبل نفتالي احترقت.

وأفادت صحيفة “هآرتس” بأنه خلال حرب لبنان الثانية احترقت في شمال البلاد حوالي سبعة دونمات من الغابات.

وتشير تقديرات الصندوق إلى أن الأضرار عن الأيام القليلة الماضية من الممكن أن تزداد مع إطفاء الحرائق التي لا تزال نشطة.

والاثنين تطورت 96 بؤرة حريق في هذه المناطق تمت السيطرة على الغالبية العظمى منها، إلا أن الحرائق انتشرت صباح الثلاثاء في غابة بيريا – ميرون حيث لا تزال الفرق تعمل على منع تقدم النيران.

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