رئيس الكتائب يزور بو نجم مهنئاً

زار رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل المطران انطوان بو نجم لتهنئته على انتخابه مطرانا لأبرشية انطلياس المارونية يرافقه رئيس اقليم المتن الشمالي النائب المستقيل الياس حنكش ومدير مكتب رئيس الحزب برونو عطيه.

وتم في اللقاء، بحسب بيان المكتب الاعلامي للكتائب “البحث في الأزمة القاسية التي يمر بها لبنان والتي ترخي بثقلها على اللبنانيين وتقيد حياتهم اليومية بالصعاب والمعاناة وهو وضع يحتاج الى تضافر كل الجهود ومن مختلف الجهات لتخطيه”.

ولفت بو نجم الى “ان الكنيسة، وعلى الرغم من الرسالة التي تضطلع بها، لا يمكن ان تتحمل المسؤولية بالنيابة عن السياسيين والسلطات التي يجدر بها ان تقوم بدورها التشريعي والتنفيذي لاخراج لبنان واللبنانيين من الانهيار”.

وثمن الجميل العمل الذي قام به بو نجم و”الدور الذي لعبه الى جانب الشباب لناحية احتضانهم وتوجيههم”. كما شدد على “اهمية الالتزام بالقيم في التعاطي السياسي، فيكون الصدق والنزاهة وقول الحقيقة في اساس العمل الوطني”.