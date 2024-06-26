رئيس اللجنة الطالبية لبرّي: الإصرار على إجراء الامتحانات ضربة لطلاب الجنوب

سأل رئيس اللجنة الطالبية في لبنان عمر الحوت، في رسالة وجهها الى رئيس مجلس النواب نبيه برّي، “أين العدالة بين الطلاب فيما يتعلق بظروف التحضير للاختبارات، أو حتى في ظروف إجراء الاختبارات تحت أصوات القصف والغارات؟ وأين الحرص على سلامة وأمن الطلاب والأساتذة والأهالي المشاركين في الامتحانات الرسمية في مناطق النزاع ؟ ولعل ما حدث صباح اليوم من غارات إستهدفت طرقات القرى والمناطق الحدودية خير دليل على ذلك. وهل الإعلان عن توصيفات جديدة قبل أسبوع واحد فقط من موعد الامتحانات يأتي في مصلحة التلميذ أم يزيد الارباك والتوتر؟ ثم إن نسب النجاح في الامتحانات بالاعوام الماضية قاربت ال ٩٠٪؜ أي أن مستوى الشهادة ليس معيارا في وضعنا الراهن فغالبية الراسبين هم من المتغيبين”.

واشار الى أن “الاصرار على اجراء الامتحانات الرسمية هو ضربة لأهل الجنوب وطلابه، وينبغي تداركه على الفور”.

وختم: “نضع هذه الرسالة بين يديك ونحن نعلم أن عددا جيدا من نواب كتلتكم مؤيدون لطرحنا لكنهم بانتظار مباركتكم”.