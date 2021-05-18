الثلاثاء 6 شوال 1442 ﻫ - 18 مايو 2021 |
Englishعربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيس المؤسسة اللبنانية للإنتشار: الاعتذار لا يُطلب من الحاجب المسيء بل ممّن عيّنه

منذ 11 دقيقة
رئيس المؤسسة اللبنانية للإنتشار شارل ج. الحاج

رئيس المؤسسة اللبنانية للإنتشار شارل ج. الحاج

A A A
طباعة المقال

غرّد رئيس المؤسسة اللبنانية للإنتشار شارل ج. الحاج على حسابه عبر تويتر بالقول:

“باسمي الشخصي أسأل: هل الطغمة تنتقم من الشعب اللبناني لأنه لم يعد يريدها، فتعيّن له هذا اللاشيء رئيسًا للدبلوماسية اللبنانية كي يودي بها إلى المجاعة والتهلكة؟”.

وقال:

“الاعتذار في العمق يجب ألا يُطلب من الحاجب المسيء، بل ممّن عيّنه. رحم الله شارل مالك وفؤاد بطرس وفيليب تقلا وأعان لبنان على هذه الأيام”.

    المزيد من أخبار لبنان

    شادي السيد
    نقيب السائقين العموميين في الشمال: لن نعيد فتح مراكز المعاينة قبل صدور هذا القرار
    وزارة الصحة اللبنانية
    “الصحة” توضح آلية تطبيق الـ”WALK IN” للقاح أسترازينيكا
    النائب أنور الخليل
    الخليل لوهبة: وزير الخارجية يمثل بلده لا رأيه الشخصي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    وزير الخارجية​ في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​شربل وهبة
    شربل وهبة: ” الدواعش” أتت بهم دول أهل المحبة والصداقة والأخوة
    مصرف لبنان
    مصرف لبنان أطلق منصة صيرفة… هكذا ستعمل
    شربل وهبة
    مصادر دبلوماسية: كلام وهبة لن يمرّ