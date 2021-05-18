رئيس المؤسسة اللبنانية للإنتشار: الاعتذار لا يُطلب من الحاجب المسيء بل ممّن عيّنه

غرّد رئيس المؤسسة اللبنانية للإنتشار شارل ج. الحاج على حسابه عبر تويتر بالقول:

“باسمي الشخصي أسأل: هل الطغمة تنتقم من الشعب اللبناني لأنه لم يعد يريدها، فتعيّن له هذا اللاشيء رئيسًا للدبلوماسية اللبنانية كي يودي بها إلى المجاعة والتهلكة؟”.

وقال:

“الاعتذار في العمق يجب ألا يُطلب من الحاجب المسيء، بل ممّن عيّنه. رحم الله شارل مالك وفؤاد بطرس وفيليب تقلا وأعان لبنان على هذه الأيام”.

باسمي الشخصي أسأل:

هل الطغمة تنتقم من الشعب اللبناني لأنه لم يعد يريدها، فتعيّن له هذا اللاشيء رئيسًا للدبلوماسية اللبنانية كي يودي بها إلى المجاعة والتهلكة؟

الاعتذار في العمق يجب ألا يُطلب من الحاجب المسيء، بل ممّن عيّنه.

رحم الله شارل مالك وفؤاد بطرس وفيليب تقلا وأعان #لبنان . — Charles G. Hage (@HageCharles) May 18, 2021