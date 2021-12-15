رئيس المجلس الدستوري يكشف آخر المستجدات في طعن "التيار"

أعلن رئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب انه “قمنا بالعديد من الإجتماعات في ما يتعلّق بالطعن المقدّم من التيار الوطني الحرّ في القانون الإنتخابي وجلسة الغد ستكون موسّعة ولكن لا يمكن الإستمرار بعقد الإجتماعات بعد نهار الثلاثاء في 21 من الشهر الحالي”.

مشلب، وفي حديث لقناة “الجديد”، اشار الى انه “يوجد الكثير من النقاط العالقة التي يتمّ نقاشها إلى الآن في ما يتعلّق بالطعن في المجلس الدستوري ولم يتمّ التصويت على أي بند بعد وغدًا ستكون جلسة مهمة”.

ولفت مشلب الى ان كلام رئيس الجمهورية ميشال عون في ما يتعلّق بتاريخ الإنتخابات النيابية ليس له أي علاقة بقرارات”.

وأكد ان “الكلام الذي صدر عن المجلس الدستوري في وسائل الإعلام غير دقيق وغير صحيح وكل ما يتم تداوله هو مجرّد تحليل ولا يوجد أي إنقسام طائفي في المجلس بل النقاش قائم”.