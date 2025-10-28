رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع في زيارة لمدير الأمن العام.. تطوير الإعلام الرقمي وخدمة المواطن على الطاولة

افاد رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ في بيان بانه زار برفقة زياد موسى، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير . “وتناول اللقاء أمورا عدة من بينها الواقع الاعلامي اللبناني والاعلام الالكتروني باعتباره الاعلام السريع وإعلام الإنتشار واللحظة ، وكونه يمكن أن يستعيد دور لبنان الاعلامي في المنطقة باعتباره إعلاما حرا يعتمد المقاييس الأخلاقية والمهنية والقانونية. وأنه في حال المخالفة والإساءة للآخر وتهديد أمن المجتمع بإمكان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع سحب العلم والخبر منه وإحالته على الجهات الأمنية المختصة ومن بينها تحديدا الأمن العام والقضاء”.

واشار البيان الى انه ” جرى نقاش عام حول الأمور السياسية ودور النخب الفكرية والثقافية والنقابية والجمعيات في المرحلة المقبلة”.

واشار الى ان “رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع لمس أن اللواء شقير يملك تشخيصا دقيقا للأمور وأن اهتمامه يتركز على تفعيل مؤسسة الأمن العام وعلى فتح مراكز جديدة لها وتوسيع عديدها وتجديد المواقع السابقة وخدمة المواطن واعتماد النظام الرقمي وتخفيف الأعباء عن الناس.

كما أنه في العلاقة مع الخارج العربي والدولي يركز اهتمامه لتعزيز علاقات لبنان مع الدول العربية والصديقة. وكذلك متابعة ملف المفاوضات وترسيم الحدود ومتابعة الإهتمام المصري في لبنان وأي اتجاه يأخذ. وأيضا ملف السوريين المقيمين في لبنان. وقدم تصورا عن مستقبل غزة في ضوء المفاوضات الجارية حولها”.

ولفت الى أن” اللواء شقير يستوحي في عمله ما ورد في خطاب القسم لفخامة الرئيس العماد جوزاف عون ويستلهم تجربة اللواء شهاب في بناء الدولة ومؤسساتها”.

وختم البيان:”طلب رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع من اللواء شقير موعدا مزدوجا ”للقاء التشاوري للنخب في المحافظات” و”للجنة متابعة المواقع الالكترونية” فأبدى كل الترحيب لمعرفة ما يفكر به هؤلاء وكيف يتصورون المرحلة القادمة بما فيها الإنتخابات النيابية.

وقدّم عبد الهادي محفوظ للواء شقير درعا تذكاريةعربون وفاء وتقدير”.