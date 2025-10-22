الأربعاء 30 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 22 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيس المجلس الوطني للإعلام يعرض على الرئيس سلام واقع الإعلام اللبناني ويؤكد أهمية الإعلام الإلكتروني

منذ 51 دقيقة
رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ

رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ

A A A
طباعة المقال

أعلن رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ في بيان انه عرض مع الرئيس الدكتور نواف سلام الواقع الاعلامي والأسباب التي أدت إلى تراجع موقعه بعد أن كان الاعلام الأول في المحيط. ولفت إلى أن الاعلام الالكتروني سيكون محل اهتمام من دولة الرئيس باعتباره إعلام التواصل واللحظة والإنتشار السريع.

وكان محفوظ قد قدم للرئيس سلام وثيقة تتضمن عدد المواقع الالكترونية الاعلامية التي تمتلك علم وخبر من المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع في لبنان وكيفية انتشارها في كل المحافظات والبلدات.

كما شكر محفوظ للرئيس سلام تكليف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بمتابعة حساب الإستثمار للمؤسسات المرئية والمسموعة التي ينبغي أن تقدمه كل ستة أشهر للمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع والتأكد من أن مصادره المالية تأتي فقط من الإعلان وبرامج الصناعة الدرامية.

وأكد رئيس الحكومة، بحسب محفوظ، أنه سيؤمن الحماية السياسية والقانونية للتوصيات التي يمكن أن يتخذها المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع مع وزارة الاعلام وسيتابع المخالفات الاعلامية شخصيا على قاعدة أن الاعلام اللبناني هو إعلام حر شرط ممارسته وفقا للقواعد المهنية والأخلاقية والقانونية. وشدد على “ضرورة الخبر الصحيح المسند إلى مصدر موثوق وعلى الموضوعية والشفافية والصدقية واحترام علاقات لبنان مع الدول العربية والدول الصديقة”.

وكان رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع قد وضع الرئيس سلام بما يقوم به “اللقاء التشاوري للنخب في المحافظات” من ندوات ولقاءات تدعو إلى بناء الدولة ومواجهة الفساد والإصلاح السياسي والإداري ارتكازا على خطاب القسم والبيان الوزاري. وبالمناسبة طلب محفوظ موعدا للقاء التشاوري للنخب في المحافظات” من دولة الرئيس الذي كان متجاوبا وأنه سيحدد الموعد في وقت لاحق.

أما الانطباع ، بحسب محفوظ، فإن الرئيس سلام “مسكون” بفكرة بناء الدولة وكيفية معالجة المعوقات على اختلافها بالتعاون مع الآخرين وكافة المكونات اللبنانية”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

النائب كريم كبارة
النائب كريم كبارة يدعو لإقرار قانون عفو عام ومعالجة ملف الموقوفين بإنصاف
وزارة الاشغال العامة والنقل
وزارة الأشغال تتخذ إجراءات لإزالة التعديات عن أملاك السكك الحديدية في عاريا
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل
جبران باسيل يحيي ذكرى اغتيال داني شمعون ويصفه بالمقاوم الحر

الأكثر قراءة

انفجار وادي زبقين يوقع ستة قتلى من الجيش اللبناني
انفجار وادي زبقين يوقع ستة قتلى من الجيش اللبناني.. وترجيحات عن استدراج لـ"فخ"
جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
فيديو لعملية برية إسرائيلية في لبنان.. وتدمير مرابض أسلحة لحزب الله!
المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم باراك
على وقع "زلزال باراك".. رسائل عربية تحذيرية حاسمة تصل إلى بيروت