رئيس المنطقة التربوية جنوبا: طلاب الشهادة الثانوية العامة يقاومون بامتحاناتهم اليوم

اعتبر رئيس المنطقة التربوية في محافظة الجنوب احمد صالح ان “انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية العامة الرسمية هذا العام اتخذت طابعاً استثنائياً في ظل الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية الحدودية”.

ووصف اجواء الامتحانات اثر جولته على بعض المراكز في صور وصيدا “بالمريحة للطلاب نتيجة طرح اسئلة الامتحانات بشكل يراعي اوضاعهم وحالتهم النفسية”.

وقال: “كما وجد مقاومون يدافعون عن حدود الوطن هناك طلاب الشهادة الثانوية يؤدون اليوم المقاومة التربوية بامتحاناتهم رغم الظروف الامنية الصعبة التي يشهدها الجنوب على وجه الخصوص ولبنان بشكل عام، كحال الطالبة اسراء دباجة في مركز ثانوية العباسية التي حضرت صباحاً نزولاً عند رغبة الوزير الحلبي ورغبتنا جميعاً بمساندتها في تقديم امتحانها رغم استشهاد والدها بالامس وتشييعه اليوم في مسقط رأسه في بنت جبيل”.

أضاف: “تضم محافظة الجنوب 29 مركزاً لشهادة الثانوية بفروعها الاربعة: اجتماع واقتصاد، اداب وانسانيات، علوم حياة، وعلوم عامة توزعت على مستوى اقضيتها في صيدا وقضاء صيدا الزهراني 16 مركزا، صور 12 , وجزين مركز واحد، اما عدد المرشحين الذين ادوا امتحاناتهم اليوم فقد بلغ 5470 مرشحاً من اصل 5624 مرشحاً، وسجل عدد الغياب ب 154 منهم بنسبة قدرت ب3 بالمئة”.

وتابع: “شددنا على المراقبين والاساتذة في جميع المراكز ضرورة تأمين الراحة النفسية للطالب الذي عليه بالمقابل التحلي بالوعي والانضباط ليكون هذا الاختبار مثالاً للنزاهة التي تليق بنا وبمقاومتنا ووطننا لنرفع من اهمية التعليم ومن شأن هذه الشهادة الرسمية”.

وقال: “على مستوى الجنوب هناك سبع مدارس في بلدات حدودية اقفلت بسبب الظروف الامنية، توزع طلابها في ثانويات اماكن سكنهم جنوباً، لكن لوائح احصاء اعدادهم موجودة لدى وزارة التربية”.

وأشار إلى أن “المركز التربوي للبحوث اجرى دراسة احصائية لسقوف الدروس التي علمتها كل المدارس وخاصة في الجنوب وتم بنتيجتها وضع مستوى طرح الاسئلة التي ستنسحب معاييرها على مراكز الامتحانات كافة، انطلاقاً من حرص وزارة التربية على تامين العدالة بين الطلاب في كل لبنان”.