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رئيس الوزراء الاوسترالي في ذكرى الاستقلال للبنانيين: ستتخطون المحن والتحديات

منذ 3 ساعات
رئيس الوزراء الاوسترالي

رئيس الوزراء الاوسترالي

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وجه رئيس الوزراء الاوسترالي سكوت موريسون رسالة الى اللبنانيين، لمناسبة عيد الاستقلال، قال فيها: “نتذكر لبنان في مثل هذا اليوم من العام 1943، حيث حقق استقلاله في حدث تاريخي، وهو بلد غني بتاريخه ومركزا للثقافة. إن العلاقات اللبنانبة الاوسترالية تتعمق وتتعزز مع تراكم الاجيال والتواصل بين الشعبين. والاوستراليون من أصل لبناني قدموا الكثير لاوستراليا من خلال تضحياتهم وكرمهم وساعدوا في نجاح المجتمع الاوسترالي المتعدد الحضارات”.

وإذ لفت الى أن “عيد الاستقلال يحل هذا العام مليئا بالالام نتيجة انفجار بيروت والازمة الصحية التي يتخبط بها العالم”، أكد “تضامنه والشعب الاوسترالي مع شعب لبنان ومع عائلاتهم واصدقائهم في بلدنا”، معتبرا أن “الشعب اللبناني سيتخطى المحنة والتحديات التي يعيشها كما فعل عبر تاريخه”.

في سياق متصل، رئيس الوزراء الاوستراليأعلنت المديرية العامة للمراسم والعلاقات العامة في ​رئاسة الجمهورية​، انه نظرا للظروف الصحية الراهنة في البلاد جراء جائحة “​كورونا​” واستنادا الى قرار ​الاقفال​ الكامل من 14 تشرين الثاني الى 30 منه، سوف يتم الغاء جميع المناسبات الوطنية المتعلقة بذكرى ​الاستقلال​، والاكتفاء بوضع أكاليل من الزهر على اضرحة رجالات الاستقلال باسم “الجمهورية اللبنانية”، وذلك وفقا للبرنامج الذي وضع بالتنسيق مع مديريتي المراسم في ​مجلس النواب​ و​مجلس الوزراء​.

 

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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