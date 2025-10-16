رئيس الوزراء نواف سلام يبحث مع وفد فلسطيني تعزيز حقوق اللاجئين والتعاون الثنائي

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، اليوم في السرايا الحكومية، وفداً فلسطينياً ضم الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني ياسر عباس، المستشار القانوني للرئيس وائل لافي، وسفير دولة فلسطين في لبنان محمد الأسعد، بحضور رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني السفير رامز دمشقية، والمستشار السياسي والقانوني الدكتور علي مراد.

وتناول اللقاء الأوضاع العامة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، ومسار تسليم السلاح داخل المخيمات، إلى جانب القضايا الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، وسبل معالجة الملفات الحياتية الملحة بما يعزز التعاون اللبناني – الفلسطيني، مع الالتزام بالقوانين اللبنانية وحفظ كرامة اللاجئين.

وأكد الرئيس سلام “حرص الحكومة اللبنانية على متابعة هذه الملفات، بما يسهم في تعزيز العلاقات اللبنانية – الفلسطينية وتقوية أطر التعاون المشترك”.