الخميس 24 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 16 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيس الوزراء نواف سلام يبحث مع وفد فلسطيني تعزيز حقوق اللاجئين والتعاون الثنائي

منذ 6 دقائق
رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام

A A A
طباعة المقال

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، اليوم في السرايا الحكومية، وفداً فلسطينياً ضم الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني ياسر عباس، المستشار القانوني للرئيس وائل لافي، وسفير دولة فلسطين في لبنان محمد الأسعد، بحضور رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني السفير رامز دمشقية، والمستشار السياسي والقانوني الدكتور علي مراد.

وتناول اللقاء الأوضاع العامة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، ومسار تسليم السلاح داخل المخيمات، إلى جانب القضايا الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، وسبل معالجة الملفات الحياتية الملحة بما يعزز التعاون اللبناني – الفلسطيني، مع الالتزام بالقوانين اللبنانية وحفظ كرامة اللاجئين.

وأكد الرئيس سلام “حرص الحكومة اللبنانية على متابعة هذه الملفات، بما يسهم في تعزيز العلاقات اللبنانية – الفلسطينية وتقوية أطر التعاون المشترك”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

وزارة الصحة
وزارة الصحة: مياه شركة "تنورين" في الأسواق خالية من البكتيريا… ونتائج مصانع الشركة قيد الانتظار
لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات
لجنة الدفاع الوطني والداخلية تبحث 31 ألف وثيقة اتصال.. توازن بين الأمن والحريات الشخصية
"ائتلاف استقلال القضاء" و"تحالف حرية التعبير"
ائتلاف استقلال القضاء وتحالف حرية التعبير ينتقدان قيودًا جديدة على المحامين في نظام آداب المهنة

الأكثر قراءة

وزير الزراعة نزار هاني
وزير الزراعة: قضية مياه تنورين علمتني درساً كبيراً
قصة شرائح زرعها الاحتلال للتصيد فاستخدمتها القسام لتواصل الأسرى وذويهم
القسام يُفاجئ الاحتلال: اتصالات الأسرى جرت عبر شرائح إسرائيلية زرعها الجيش في غزة
مناصرون لحزب الله يزورون ضريح الأمين العام الأسبق حسن نصر الله
نهاية العصر العسكري لحزب الله.. كيف حوّل قرار "إسناد غزة" ترسانة 40 عاماً لبنية منهارة؟