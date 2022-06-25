رئيس بلدة عكارية يناشد: لتحمل المسؤولية تجاه المنطقة واهلها

دعا رئيس بلدية القرقف العكارية الشيخ يحيى الرفاعي في بيان، الجميع الى تحمل مسؤولياتهم تجاه المنطقة واهلها بدءا من القيمين على مؤسسة الكهرباء وصولا الى رؤساء بلديات منطقة القيطع جردا ووسطا وساحلا، “بعد إصرار الموظفين المنتدبين في مؤسسة كهرباء لبنان العاملين في نهر البارد على إغلاق أبواب المعمل والاعتكاف عن القيام بمهامهم، بسبب الاساءات المتكررة من قبل بعض الشبان عليهم نظرا لانقطاع التيار الكهربائي عن منطقتهم لاكثر من 48 ساعة بسبب عطل طارىء على الخط 66 في محطة دير نبوح، ورغم كل الاتصالات التي أجريتها منذ الصباح الباكر مع المدير المسؤول عن الموظفين الاستاذ سمعان فرنجية ومع الموظفين أنفسهم والوقوف على خاطرهم واستنكار ما تعرضوا له واستعدادنا لتكليف شرطة الاتحاد حماية الموظفين ابتداء من اليوم، حرصا على سلامة الموظفين والمعمل في الوقت نفسه وتأمينا لاعادة التيار الكهربائي الى منطقة القيطع بشكل عام في ظل هذه الظروف العصيبة”.

وتابع: “رغم كل هذه الضمانات والاستعدادات التي أبديناها لحماية الموظفين وتأمين سلامتهم الا أنهم ظلوا مصرين على إغلاق المعمل والمكوث في منازلهم وإبقاء منطقة القيطع قابعة في الظلام ومعاقبة الجميع بسبب خطأ وقع من بعض الشباب”.