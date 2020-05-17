رئيس بلدية آسيا دعا أهالي البلدة الى التنبه من الحرائق خلال فترة ارتفاع الحرارة

أصدر رئيس بلدية اسيا – البترون جورج الحلو بيانا ناشد فيه أهالي البلدة توخي الحذر خلال فترة ارتفاع الحرارة، حرصا على سلامة الجميع وحفاظا على الثروة البيئية.

وطلب من الاهالي توخي الحذر وعدم إشعال الحرائق في الغابات، بخاصة في هذه الفترة التي تشهد ارتفاعا ملحوظا بالحرارة، على أراضي منطقة اسيا العقارية.

كما، شدد على عدم إشعال المشاحر، تحت طائلة المسؤولية. ووضعت البلدية، خطا ساخنا في حال اندلاع أي حريق، للإتصال بلجنة طوارىء القرية 76674904 أو على رقم رئيس البلدية.