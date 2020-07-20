رئيس بلدية إيعات: فحوص المخالطين للحالة جاءت سلبية

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أكد رئيس بلدية إيعات حسين عبد الساتر أن “نتائج فحوص ال PCR المخبرية التي أجريت لمجموعة من المخالطين للحالة الوافدة من خارج لبنان جاءت جميعها سلبية، وبالتالي لم تسجل أي حالة انتقال للعدوى، مع مواصلة حجر المخالطين”.

وأشار إلى أن “البلدية وخلية الأزمة فيي إيعات تابعت عملها، بالتعاون مع طبابة القضاء في محافظة بعلبك الهرمل ووحدة الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة، وتم أخذ عينات جديدة لإجراء التحاليل المخبرية، التي سيتم الإعلان عنها عند صدورها”.

ودعا عبد الساتر الأهالي إلى”استمرار التقيد بالتدابير، وبالحجر المنزلي للمخالطين، رغم النتائج السلبية للفحوص، ضرورة التقيد بالتباعد الاجتماعي واحترام معايير السلامة”.