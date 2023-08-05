رئيس بلدية القاع يحذر اللبنانيين والسوريين الموجودين في سهل القاع!

أكد رئيس بلدية القاع المحامي بشير مطر ان القاع “لن تتنازل عن حقها بالوصول الى كامل أراضيها الحدودية تحت أي ظرف وحمايتها من القضم والاستيلاء ومنع الاشغال من أي نوع كان”، وحذر “اللبنانيين والسوريين الموجودين في سهل القاع من التمادي بالاعتداءات”.

وقال في بيان: “يوم امس دخلت قوة عسكرية من الجيش السوري الى الأراضي اللبنانية العقار رقم ٨٩ من منطقة بعيون العقارية المملوكة من بلدية القاع للتهويل على عناصر من البلدية وقوى الامن لمنعهم من القيام بواجبهم في قمع المخالفات، حيث عملت القوة السورية لمصلحة بعض اللبنانيين الذين يقومون بحفر بئر ارتوازية على الحدود ضمن العقار المذكور، للاستيلاء على الأرض وزرعها بالأشجار، بغية تسهيل عمليات التهريب على انواعه”.

أضاف البيان: “يهم بلدية القاع ان تؤكد انها لن تتنازل عن حقها بالوصول الى كامل أراضيها الحدودية تحت أي ظروف وحمايتها من القضم والاستيلاء ومنع الاشغال من أي نوع كان، وتحذر اللبنانيين والسوريين الموجودين في سهل القاع من التمادي بالاعتداءات من أي نوع كان، وانها ستكون لهم بالمرصاد. وهي ستكون الى جانب الجيش وقوى الامن لفرض القانون ومنع المخالفات وخرق الحدود كما حصل اليوم، حيث قامت عناصر من مخفر القاع بردم البئر برغم محاولات الجيش السوري التدخل المرفوض داخل حدودنا. كما انها تطالب القضاء المختص بالتشدد ضد المعتدين والمخالفين، حفاظا على الحقوق والسلم الأهلي، وتدعو الى احترام الحدود الى أقصى الحدود، وتدعو الى معالجة هذه التصرفات غير المسؤولة، والتي تتمنى ان تكون فردية وبدافع الاستفادة المادية فقط” .