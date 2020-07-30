رئيس بلدية القرقف: حجر مصاب وفحوص للمخالطين

صدر عن رئيس خلية الازمة في بلدة القرقف – عكار رئيس البلدية الشيخ يحيى الرفاعي بيان اعلن فيه انه:

“بعد اجراء فحص pcr لاحد ابناء البلد محمد.خ.ب والذي يعمل في شركة رامكو للتنظيفات في بيروت، أبلغنا من مدير المستشفى الحكومي في حلبا أن نتيجة الفحص جاءت إيجابية، وبناء عليه تم التواصل مع المصاب وذويه، واتخذت كافة الإجراءات اللازمة والضرورية في البلدة لمنع انتقال الفيروس الى الآخرين، علما ان المصاب قد تم حجره وعزله عن عائلته منذ اليوم الاول الذي حضر فيه الى البلدة، وسيتم اجراء الفحوص اللازمة للمخالطين بعد يوم غد للتأكد من عدم انتقال الفيروس اليهم”.

ودعت خلية الازمة كافة المواطنين الى عدم الهلع وأخذ الحيطة واتباع جميع الإرشادات والتوجيهات الطبية والوقائية الصادرة عن السلطات الرسمية تحقيقا للسلامة العامة.