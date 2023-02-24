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رئيس بلدية القرقف: لعدم استغلال قضيّة الشيخ الرفاعي لتصفية الحسابات

منذ 46 دقيقة
الشيخ أحمد شعيب الرفاعي

الشيخ أحمد شعيب الرفاعي

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أكد عن رئيس بلدية القرقف الشيح يحيى الرفاعي في بيان، أنّه “حرصًا على قضية الشيخ أحمد شعيب الرفاعي التي تهمّ الجميع، والوصول بها إلى نتائج إيجابية بإذن الله، نشكر كل الأخوة المحبين والغيورين، ونرى أن توجيه الاتهام إلى جهات أمنيّة أو سياسيّة أو حزبيّة من دون دليل ثابت وملموس، لا يخدم هذه القضية، ونحن لا نريد أن تكون قضيتنا ساحة لتصفية الحسابات، لقد سلمنا هذه القضية إلى سماحة مفتي الجمهورية، وكلنا ثقة في حرصه على هذه القضية، وعلى أحد أبناء الدار”.

وأمل من الجميع “عدم استغلال هذه القضية لمصالح شخصية أو سياسية أو حزبية”.

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