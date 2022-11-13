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رئيس بلدية بشري السابق: لعدم استباق التحقيقات بحادثة مركز التزلج

منذ ساعة واحدة
قضاء بشري

قضاء بشري

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تمنّى رئيس بلدية بشري السابق سعيد طوق في بيان، تعقيبا على الإعتداء الذي حصل في مراكز التزلج في الأرز، “عدم استباق التحقيق ورمي التهم جزافا كي لا نقع في المحظور وتجنبا لأي فتنة وتحديدا في هذه الظروف الإستثنائية التي يمر بها البلد تاركا التحقيق للأجهزة الأمنية المختصة وللقوى الأمنية”.

وقال: “هناك مرسوم صادر عن مجلس الوزراء في العام 2004 يحدد فيه للجيش مهام الحفاظ على أمن القرنة السوداء، وهذه المسألة منوطة بنواب الضنية وزغرتا من أجل التشدد والمطالبة في أن تنحصر حماية المحمية بالجيش وتطبيق مرسوم مجلس الوزراء، لأن أي اتهامات أو استباق للتحقيقات، يقحمنا في متاهات وافتراءات نحن بغنى عنها في هذه المرحلة الراهنة”.

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