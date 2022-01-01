السبت 28 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 1 يناير 2022 |
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رئيس بلدية بلاط ‏يدق ناقوس الخطر.. لاتخاذ أقصى درجات الوقاية

منذ 7 ساعات
رئيس بلدية بلاط مستيتا وقرطبون في قضاء جبيل عبدو العتيق
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دقّ رئيس بلدية بلاط مستيتا وقرطبون في قضاء جبيل عبدو العتيق ‏ناقوس الخطر إثر ارتفاع عداد الإصابات بفيروس كورونا في ‏لبنان، مطالباً باتخاذ أقصى درجات الوقاية، بعدما أصبحنا جميعاً مهددين بوباء كورونا ومتحوراته الذي خطف من بيننا أعزاء.‏

وأشار في بيان إلى أن “نظامنا الصحي الاستشفائي بات عاجزاً عن تقديم العلاج الى الأعداد المتزايدة من المصابين”.‏ ولفت إلى أننا على “مسافة قصيرة من صدور قرار إقفال البلاد في حال استمرار الفلتان واذ ذاك لن ينفع الندم”.‏

وهنأ اللبنانيين جميعاً وخصوصاً أبناء البلدة بالسنة الجديدة، آملاً أن “تحمل الصحة والسلام والطمأنينة للجميع، فتحققون كل ما ‏تطمحون اليه بعد سنة كانت حافلة بالآلام والشرور والأحزان عكرت الفرح والسرور”.‏

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