رئيس بلدية جبيل عرض مع وفد من أصحاب المقاهي والملاهي في المدينة واقع القطاع

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استقبل رئيس بلدية جبيل – بيبلوس وسام زعرور في دار البلدية، وفدا من أصحاب ومستثمري المقاهي والملاهي الليلية في المدينة، في حضور عضو المجلس البلدي طوني الخوري.

وتم عرض الواقع السياحي من جراء الإقفال الذي طال هذه المؤسسات، نتيجة وباء كورونا وإمكانية اعادة فتحها أمام الرواد بعد انحسار هذا الوباء وضمن الشروط الموضوعة من قبل المراجع المختصة.

وأكد زعرور أمام الوفد أن “البلدية بجانب”، مثمنا “الخسائر التي تكبدوها خلال فترة الاقفال”، لافتا إلى أن “البلدية تلتزم القرارات الصادرة عن الحكومة في هذا الشأن”.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على تفعيل دور السياحة في مدينة جبيل التي نالت الجوائز العالمية في السنوات الماضية على دورها السياحي المميز بين بلدان الشرق الاوسط. وتم تشكيل لجنة مصغرة من الحاضرين للتواصل ومتابعة الاوضاع مع البلدية من اجل التحضير لاحتفالات سياحية وفنية في موسم الصيف لاعادة جذب السياح اليها.

وأعلن زعرور عن “مفاجأة فنية سياحية قريبا في المدينة”. وفي ختام الزيارة، شكر اعضاء الوفد لزعرور استقبالهم وتفهمه لواقعهم.

وتوقفت المقاهي والملاهي الليلية عن العمل منذ أكثر من 3 أشهر إثر غزو فيروس كورونا المستجد والذي زاد على الوضع الاقتصادي السيء والمتردي الطين بلّة. واغلق عدد كبير منها أبوابه لأنه لم يتحمّل عبء الخسارات الهائلة التي حلّت عليهم.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية خطيرة على أثر السياسات والحكومات الفاشلة التي أوصلت لبنان إلى هنا منذ سنوات طويلة إلى حد اليوم.