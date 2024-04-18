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رئيس بلدية دورس يعرض لوزير الطاقة احتياجات البلدة

منذ 43 دقيقة
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زار رئيس بلدية دورس إيلي الغصين، وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال الدكتور وليد فياض في مكتبه بالوزارة، وعرض  معه مجموعة من المطالب التي تهم البلدة.

وأوضح الغصين انه “سلم الوزير فياض، دراسة أولية أعدتها البلدية، بالتعاون مع إتحاد بلديات بعلبك، حول حاجات بلدة دورس الملحة، ومنها مشروع استكمال شبكات الصرف الصحي في عدد من الأحياء، والخطوط التي لم تُستكمل في المشروع السابق أو تلك التي تعاني مشاكل دائمة”.

وأشار الغصين الى ان  الوزير فياض وعد ب”وضع المقترحات حيز التنفيذ بعد تحويلها إلى الإدارات المختصة في الوزارة لدراستها وتحديد ما يمكن تنفيذه منها على أن تُسلم البلدية نسخة من الدراسة مع الكلفة التقديرية للمديرة العامة لمؤسسة مياه البقاع مطلع الأسبوع المقبل”.

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