رئيس بلدية رماح: لأخذ التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا

كورونا
كورونا

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وجه رئيس بلدية رماح المهندس طانيوس الراعي نداء الى “أهلنا في رماح والقرى المجاورة وعكار وكل لبنان، لأخذ التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا القاتل، عبر التباعد المطلوب للحماية من الاصابة وارتداء الكمامات، والتخفيف قدر الامكان من الاجتماعات المغلقة، ويجب علينا الاقتناع التام بهذه التدابير للوقاية من هذا الوباء”.

ودعا الى أن “يتجند جميع الرماحيين والعكاريين واللبنانيين والجهات الرسمية والمجتمع الاهلي من أجل تجنب الكارثة”.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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